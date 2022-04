Los síntomas de la enfermedad que afectará de por vida a Kim Kardashian

20 abr. 2022 - 11:00 hrs.

En 2011, en plena filmación de "Keeping Up with the Kardashians", Kim Kardashian comenzó a padecer de una extraña erupción dermatológica. Sus piernas se cubrieron de manchas, como costras, pero de color rojo.

No tomó mucho para que el médico hiciera su diagnóstico, al igual que su madre, Kris Jenner, padece de psoriasis.

¿Qué es la psoriasis?

Esta condición dermatológica se manifiesta con enrojecimiento, escamas e irritación en la piel, los que aparecen como parches de diferentes tamaños a lo largo del cuerpo. Según la Fundación Nacional de la Psoriasis, de Estados Unidos, los parches se ven frecuentemente en el rostro, cuero cabelludo, manos, pies o incluso en uñas y párpados.

Estos sarpullidos tienen diferentes grados de gravedad. No es una enfermedad con los síntomas más estables y suelen aparecer por "crisis". Cuando las personas pasan por periodos de estrés, infecciones, toman ciertas medicinas o están expuestas al frío, alcohol o cigarros, suelen tener más síntomas.

Se trata de una condición crónica y no tiene cura, quienes la padecen la tendrán de por vida. A pesar de que existe tratamiento, este solo busca controlar y disminuir el malestar físico que provocan los síntomas.

No es una enfermedad contagiosa, de hecho, tiene un factor hereditario que aumenta las probabilidades de diagnóstico. Si uno de tus padres la padece, tus probabilidades de diagnóstico aumentan en un 10%; mientras que si ambos progenitores la han sufrido, la posibilidad de tenerla se incrementa a un 50%.

¿Cuáles son los síntomas?

Se ha registrado que los primeros síntomas podrían aparecer entre las personas que tienen 15 y 35 años. Según informa Clínica Mayo, la principal manifestación es la irritación de la piel, la que es acompañada por enrojecimiento y descamación. Por lo general, la piel con psoriasis puede estar:

Con comezón

Seca, descamada y plateada

De color rosa o rojo

Levantada o gruesa

Además, podría generar malestar articular o dolor en los tendones, cambios en las uñas o abundante caspa en el cuero cabelludo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

