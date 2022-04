¿Cuándo se podrá ver el primer eclipse del 2022?

07 abr. 2022 - 19:00 hrs.

Este 2022 no tendrá espectaculares eclipses como los que hemos apreciado en años anteriores, pero no por eso son momentos menos emocionantes. Es que para poder apreciar uno se deben alinear una serie de factores, porque, si bien son eventos anuales, no se pueden observar desde todos lados.

Durante este año, el primer eclipse que ocurrirá será un eclipse de sol parcial, esto significa que la luz emitida por la estrella no será completamente cubierta por la Luna, por lo que no ocurrirá la característica oscuridad en pleno día, como pasa con los eclipses solares totales.

En esta ocasión, las regiones más australes de Latinoamérica, y en ciertos puntos del Océano Pacífico, tendrán las mejores posibilidades de observación del evento.

¿Cuándo se podrá ver el primer eclipse del año?

El 30 de abril, o sea, a fines de este mes, se podrá ver de manera limitada el eclipse solar. Según los cálculos del sitio Time and Date, a las 4:30 de la tarde se alcanzaría el punto máximo del evento y, por lo tanto, la mejor visualización.

Pero las predicciones del sitio especializado no son las más favorables, ya que los datos climatológicos de al menos los 22 años anteriores, indican que para estas fechas hay una alta probabilidad de que amanezca nublado.

De no ser así, podrías disfrutar del eclipse solar parcial, igual que en los eventos totales, con lentes especializados para no dañar tu vista con la luz del astro.

