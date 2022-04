¿Cuánto aceite podría ahorrar con una freidora de aire?

06 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Parece chiste, pero el precio del aceite vegetal efectivamente está por las nubes. Debido a la situación internacional, la pandemia y el alza en los precios del petróleo, este y otros artículos básicos del hogar han tenido importantes aumentos en su costo.

Lo más probable es que la situación continúe así, por lo que se debe evaluar cómo cambiarán los patrones de consumo y uso de diferentes ingredientes. Esta puede ser una oportunidad para todo el mundo de evitar preparaciones fritas.

Pero si ni la crisis mundial hará que renuncies a las papas fritas, en el mercado podrás encontrar una de las opciones más comercializadas que ahora aparece como una opción: las freidoras de aire.

¿Cuánto aceite puedo ahorrar con una freidora de aire?

Originalmente, las freidoras de aire fueron adquiridas como una opción para preparar de una forma más saludable las papas fritas. Pero la misma característica que lo hace más sano, permite que ahorres.

Es que, dependiendo de la marca de freidora que tengas, lo más probable es que no uses más de una cucharada de aceite para las preparaciones. Algunas personas aseguran que, según la comida que cocines, incluso no se necesita de este ingrediente.

Por otro lado, para lograr una fritura en profundidad en una olla o sartén, como la que requieren papas fritas, empanadas, croquetas y sopaipillas, necesitas al menos entre 4 a 6 tazas del líquido, para que estas logren sumergirse y cocinarse bien.

Considerando esto, podrías llegar a ahorrar una buena cantidad de aceite al utilizar una freidora de aire, ya que requiere muy poco o prácticamente nada de aceite en algunos casos. Aunque claro, todo depende de cuántas veces cocines preparaciones que requieran de este ingrediente.

Si bien este aceite se puede reutilizar, esto no es para siempre, ya que dependiendo de lo que coloques, se podría poner negro y cambiar el sabor de las comidas.

