Para evitar la "enfermedad de los ricos": Estos son los alimentos que empeoran los síntomas de la gota

La gota es un tipo de artritis, conocida por causar un insoportable dolor en la articulación del dedo más grande de los pies. Aparece cuando el cuerpo tiene un exceso de ácido úrico, el cual se cristaliza y aloja entremedio de los huesos.

El ácido úrico es un químico que deriva de la descomposición de las purinas que ingresan al cuerpo a través de las comidas. Es por eso que evitar las comidas altas en purinas será de gran ayuda para manejar la sintomatología.

En el pasado, la gota era conocida como la "enfermedad de los ricos", ya que solo ellos podían tener constante acceso a alimentos como carne, huevo y vino, todos directamente relacionados con la aparición de la enfermedad y el agravamiento de los síntomas.

Estos son los alimentos que deberías evitar para no empeorar los síntomas de la gota:

Pescados y mariscos

En esta categoría es donde encontrarás la mayor limitación en los alimentos. Según el sitio Very Well Health, quienes tienen esta enfermedad no deberían comer:

Anchoas

Bacalao

Halibut o fletán

Jurel

Arenque

Sardinas

Atún

Trucha

Ostiones

Choritos

Carnes rojas

Las carnes rojas y diferentes interiores son de las comidas más altas en purinas que se pueden encontrar. Evitar cortes como la panita (hígado), lengua, riñones, corazón, o cualquier corte de vacuno, ayudaría a disminuir la gravedad de los síntomas.

En estos casos, las personas con gota pueden obtener sus proteínas de alimentos vegetales como legumbres, lácteos bajos en grasa, huevos y ciertos tipos de pescado.

Azúcar

Ya sea la versión natural, como la fructosa, o la azúcar blanca, este ingrediente tiene la capacidad de aumentar la concentración del ácido úrico en el torrente sanguíneo.

Por eso, se recomienda limitar las porciones de frutas que se pueden consumir durante el día, pero también se deberían evitar los jugos de fruta, bebidas carbonatadas, energéticas o isotónicas.

Además, limitar el consumo de carbohidratos refinados como pan, arroz y galletas con harina blanca, también puede traer beneficios. Una vez que estas comidas entran al organismo, se convierten inmediatamente en glucosa, aumentando los niveles de azúcar en la sangre.

Alcohol

El consumo de este tipo de bebidas está contraindicado, especialmente si se trata de los líquidos preparados a través de granos, con ciertos tipos de licor y la cerveza. Si bien, el vino tiene una baja concentración de purinas, su consumo en exceso también podría agravar síntomas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

