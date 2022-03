¿Cómo es vivir con trastorno bipolar en Chile?

Durante estos días, Felipe, de 26 años, lentamente comenzó a cambiar su rutina. Por primera vez en su vida, se enfrentará a un lugar de trabajo a miles de kilómetros de su hogar, desde que fue diagnosticado con trastorno bipolar.

Las preparaciones han sido paulatinas, y abarcan más que solo comprar muebles para decorar su hogar.

“Desde que me confirmaron que quedé en el trabajo, me empecé a levantar más temprano”, explica Felipe. Es que este trabajo requiere que esté listo para salir de la casa antes del amanecer, y el trasnoche o incluso dormir menos de las 8 horas recomendadas, no son una opción.

Es un pequeño sacrificio que debe hacer para no perder el duro esfuerzo que ha puesto para alcanzar la estabilidad de su trastorno bipolar.

Vivir con trastorno bipolar en Chile

Decir que se padece un trastorno o una enfermedad mental en Chile no es fácil. A pesar de cualquier tipo de esfuerzo por normalizarlos, gran parte de estos aún son un tabú. Y para Felipe, no fue muy distinto cuando recién fue diagnosticado.