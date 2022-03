No ladran, gritan: Estas son las razas de perros más ruidosas

Es natural que los perros ladren. Como para nosotros es hablar, este es uno de las tantos métodos que tienen para comunicarse con otros seres vivos. Pero todos sabemos que existen algunos perros que parecen exagerar con los ladridos y aullidos.

Pareciera ser que el más mínimo cambio o movimiento desencadena lo que puede parecer una eternidad de ladridos. Si prefieres animales un poco más silenciosos, estas son algunas de las razas de canes que deberías evitar.

Chihuahua

Estos minúsculos perros tienen la personalidad de un gigante. No importa qué tan pequeña sea su talla, los chihuahuas le harán saber a todo el mundo que están presentes con sus fuertes y agudos ladridos.

Además, son canes que no tienen mucha paciencia, por lo que cualquier molestia, de parte de otros animales o personas, que no sea digna de ellos, será respondida con ladridos y gruñidos.

Beagle

Otra de las razas favoritas de las familias es una de los más ruidosas. Como originalmente fueron utilizados como animales de ayuda durante la caza, los beagle te mostrarán dos tipos de ladridos: uno fuerte y agudo para advertirte sobre cualquier incidente, y uno de tono más grave y largo que solo lo escucharás en situaciones especiales.

Labrador

Esta es una de las razas preferidas por las familias del mundo, pero al momento de incluir uno en el hogar, las personas ni se imaginan que este tipo de can pueda ser parte de esta lista. Pero los labradores son excelentes ladradores, y esta característica está aún más presente cuando están aburridos y tienen mucha energía acumulada, por lo que debes entregarles las horas de ejercicio adecuadas.

Husky Siberiano

Probablemente has visto varios videos de perros de esta raza en los que no pareciera que ladran, sino que gritan. Los husky son considerados una de los canes más "habladores", pero no solo ladrarán, también son excelentes para dar los aullidos más largos y fuertes que puedas imaginar.

Yorkshire Terrier

Estos pequeños animales también son fanáticos de ladrar, incluso cuando pareciera que no hay nada que lo haya podido molestar. Muchas veces esta es la forma que utiliza esta raza para establecer dominancia sobre otros.

Todo sobre Mascotas