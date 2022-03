¿Tienes diabetes? Estas son 4 señales que podrían indicar que tu enfermedad se agravó

Si ya has sido diagnosticado con diabetes tipo 2, debes comenzar a acostumbrarte a hacer una serie de cambios en tu vida diaria para garantizar la estabilidad de la enfermedad. Es que cuando vives con una diabetes no controlada, los cambios en los niveles de azúcar pueden poner en riesgo la totalidad del organismo.

Controlar la diabetes significa más cosas que solo medir niveles de azúcar y disminuir la cantidad de ciertos alimentos. Son varios los cambios que puede producir la enfermedad en el organismo, a los que se debe estar atento para cuidar la salud.

Cambios en la audición

Existen dos caminos posibles para que aparezcan dificultades de audición entre diabéticos. Tener el azúcar de la sangre muy alta, daña los diferentes vasos sanguíneos, mientras que las hipoglucemias podrían afectar las señales nerviosas que viajan desde los oídos hacia el cerebro.

Esto ocurre de manera progresiva y muy lentamente, por lo que se debe estar atento a las primeras señales, como problemas para oír en lugares muy ruidosos, o la necesidad que les repitan frases o palabras.

No cicatrizan heridas

Las personas con diabetes tienen una variedad de condiciones que hacen de la cicatrización de las heridas un proceso más largo de lo normal.

Por una parte, la mala circulación no permite que las células rojas lleguen a aportar con la cicatrización. Además, las neuropatías o daños en los nervios no permiten que sientas las laceraciones, y, por lo tanto, no tomas los cuidados necesarios.

Sientes un lado del cuerpo entumecido

Solo por haber sido diagnosticado con esta enfermedad, tus probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular son mayores que las de una persona sana. Esto ocurre porque el exceso de glucosa daña los diferentes vasos sanguíneos.

Es por eso que debes estar más atento a las primeras señales de este tipo de problema, como lo son:

Problemas para hablar.

Problemas para mover o sensación de entumecimiento de un lado del cuerpo.

Confusión.

Mareos.

Dolor de cabeza.

Has perdido un porcentaje de la visión

Otro de los nervios más dañados por los cambios en niveles de la glucosa es el óptico. Al ser el encargado de trasladar la información desde el globo ocular al cerebro, su daño podría producir incluso la ceguera.

Es importante estar atento, en caso de que aparezcan manchas negras en la vista.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Diabetes

Todo sobre Salud