Ceguera facial: La extraña enfermedad que impide a una mujer reconocer su propio rostro frente al espejo

Lauren Nicole-Jones es una mujer de 33 años, del Reino Unido, que todos los días se enfrenta a las consecuencias de una extraña enfermedad que no le permite reconocer a sus amigos, familiares, ni a ella misma cuando se ve frente al espejo.

Incluso al revisar las fotografías de su matrimonio, si es que ella no supiera que se trata de su celebración, para Lauren la mujer en el vestido blanco podría ser cualquier persona.

Lauren Nicole-Jones

"Intento afrontarlo con humor y me han pasado cosas muy divertidas, como pasar 40 minutos hablando con la persona equivocada en una videollamada o confundir a un exnovio con otra persona", explicó Lauren al sitio británico Mirror.

"Ha habido veces que he mirado fotos y he pensado 'ese parece un sitio bonito, ¿cuándo he ido allí?' Luego me he dado cuenta de que es otra persona totalmente distinta", agregó la mujer.

¿Qué enfermedad causa la ceguera facial?

Lauren, junto a un estimado del 2% de la población mundial, padecen de prosopagnosia. También conocida como ceguera facial, este es un desorden en el cerebro que más que producir grandes malestares físicos, implica más problemas psicológicos.

El principal síntoma de la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros, incluso de aquellos que son más cercanos, por lo que navegar en la vida diaria puede ser un desafío. Según la literatura médica, la mayoría de los pacientes presenta problemas para establecer relaciones significativas.

"Puede repercutir en tu autoestima y en tu sentido de la competencia, en esa sensación general de ser capaz de desenvolverse en el mundo y con la gente", explicó la mujer de 33 años al diario británico.

Por lo general, la ceguera facial es producida por lesiones cerebrales, derivadas de accidentes cerebrovasculares, tumores, traumatismos o infecciones. Pero un porcentaje de los casos tendrían un origen genético.

Al ser una enfermedad sin cura ni tratamiento, los expertos suelen ayudar a los pacientes a navegar por el mundo reconociendo características propias de cada persona. Puede ser el color del pelo, cicatrices, lunares, color de ojos, la forma de caminar o de vestirse, lo que permita que logren saber con quienes están conversando.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

