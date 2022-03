Estos son los 4 tipos de personas que no deberían tomar mucho té

Una tacita de té en la mañana, después de almuerzo o antes de dormir es uno de los mejores acompañamientos. La sensación es aún mejor si el día está nublado y hace un poco de frío.

Además de ser delicioso, las diversas variedades de hojas de té se han utilizado en la medicina alternativa durante cientos de años.

Por lo general, el consumo moderado de esta bebida no trae mayores problemas para la salud. Se recomienda que esto no sea de más de 950 ml por día, o sea, no más de 4 tazas. Es que el exceso de té podría producir problemas de salud, o aumentar sintomatología de otros padecimientos que se puedan tener.

Estos son cuatro tipos de personas que no deberían tomar mucho té:

Si estás sufriendo de mucho estrés

Es normal que cuando pasas periodos de mucho estrés por una prueba, problemas en el trabajo, por la llegada de marzo, o lo que sea, recurras al confort de lo que conoces, por lo que una taza de té nunca está de más.

El problema es que el exceso de teína, la que a nivel químico es una molécula igual a la cafeína, solo puede aumentar los síntomas como malestar estomacal o palpitaciones.

Si tienes una deficiencia de hierro

El hierro es un mineral esencial para la producción de hemoglobina. Esta deficiencia es una de las más comunes en la población mundial y suele producir cuadros de anemia, fatiga, problemas de respiración, coloración pálida de la piel e inflamación de la lengua.

Si estás tratando de superar esta deficiencia, entonces deberías limitar el consumo de té debido a que contiene taninos que interfieren con la absorción del mineral en el tracto digestivo. Según diferentes investigaciones, las personas que siguen dietas veganas/vegetarianas, serían las más afectadas.

Si no duermes bien

Al igual que la cafeína, el té puede afectar tus patrones de sueño, especialmente si tomas té negro. Un estudio demostró que con 200 miligramos de cafeína 6 horas antes de dormir, se impacta enormemente la calidad del descanso.

Si tienes reflujo

El reflujo se produce cuando los contenidos del estómago, incluido el ácido gástrico, se devuelven por el esófago, causando irritación e inflamación de los canales de deglución. Esta condición podría causar un dolor en el pecho que incluso se podría confundir con un infarto.

El té podría empeorar estos síntomas, ya que produce un efecto de relajo en el grupo muscular que separa el estómago del esófago, haciendo más fácil que los contenidos del primero irriten al segundo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

