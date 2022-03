Conoce cuándo y cómo podrás ver la Luna de Gusano

Este mes de marzo, desde la Tierra se podrá apreciar la tercera luna llena del año. Este hermoso evento lleva un llamativo nombre, la Luna de Gusano.

La extraña nomenclatura la recibió debido a que en el hemisferio norte, durante el mes de marzo, las temperaturas comienzan a aumentar, por lo que las lombrices comienzan a aparecer desde la tierra.

Es en el Reino Unido el lugar donde se le conoce como la Luna de los Gusanos, ya que en otras regiones del mundo también se le llama la Luna de Cuervo, de Savia o de Corteza.

La luna llena de marzo, en Chile, se podrá ver durante la noche del viernes 18 de marzo, y alcanzará su punto más alto a las 4:17 AM. Este evento da inicio a los cambios de estación del año; mientras que en el hemisferio norte se acerca el verano, al sur del Ecuador del planeta nos preparamos para el otoño.

¿Por qué este año no es una Superluna?

Las Superlunas son eventos astronómicos que se repiten varias veces durante el año, ya que ocurren cuando la luna llena coincide con el punto en que el satélite está más cerca a la órbita de la Tierra. Durante estas noches, se puede apreciar un poco más grande y brillante de lo habitual.

Para esta noche de marzo no se alcanzan a cumplir ambas condiciones. De hecho, según la información entregada por el sitio Time and Date, la primera Superluna no ocurrirá hasta el 14 de junio. Y antes de esta, el 16 de mayo, los habitantes de la Tierra podrán apreciar un eclipse lunar total.

