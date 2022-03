Gastritis: 10 alimentos que podrían empeorar el dolor y las molestias

El sistema digestivo es altamente sensible a nuestras emociones y a aquello que comemos. Las enfermedades o molestias al estómago impactan nuestro día a día, y una de estas es la gastritis.

Esta condición se produce por la inflamación del tejido que recubre el estómago, lo que produce ardor, dolor; y durante una crisis podría generar náuseas, vómitos o incluso perder peso o sufrir de anemia.

Esta inflamación puede ser el resultado de infeciones bacterianas o virales, el consumo de ciertos medicamentos, consumo excesivo de alcohol o tabaco, por estrés, enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias o desórdenes digestivos, como la enfermedad de Chron.

Si bien, no se puede confirmar que la alimentación sea responsable de la aparición de esta enfermedad, ciertas investigaciones han verificado que los pacientes que sufren de gastritis ven mejoras o un empeoramiento de los síntomas, dependiendo de lo que coman.

¿Qué comidas debo evitar?

Si sufres de esta enfermedad, lo mejor es encontrar un plan de alimentación junto a tu médico tratante, ya que cada persona reaccionará de forma diferente a las comidas.

"La dieta de la gastritis es un plan que elimina comidas que son conocidas como irritantes para el tracto degestivo de algunas personas", exlicó a Eat This, Not That, la dietista Rebekah Blakely.

De todas formas, existen comidas que, por regla general, generan mayor irritación, incluso en personas que no sufren de gastritis.

Las porciones muy grandes, la comida alta en grasas, picante o muy ácida podría emperorar la sintomatología. Algunas de los alimentos que puedes evitar son:

Café y té Alcohol Bebidas carbonatadas Comida picante Frituras Alimentos en escabeche Alimentos altos en grasas (lácteos enteros o cortes de carne) Comidas ácidas como los tomates o las frutas cítricas Chocolate Jugos de fruta

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

