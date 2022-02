Tienen cara de bebé: Cinco razas de perros que parecen eternos cachorritos

No hay nada más tierno que un cachorro recién llegado al hogar. Son pequeños, tiernos, les gusta dormir y comer, básicamente; son irresistibles.

A medida que van creciendo pierden algunas de estas características, pero hay algunas razas de perros que se ven como si su ternura estuviera congelada en el tiempo.

Estos pequeños perritos quedarán en miniatura, sin importar la edad que alcancen, por lo que son más fáciles de manejar que un Gran Danés o un Pastor Alemán, por ejemplo. Si quieres tener un bebe perrito toda la vida, estas son algunas de las razas que te podrán ayudar.

Yorkshire Terrier

Los Yorkies son perritos con mucha personalidad encapsulada en un pequeño cuerpo. Sus humanos deben dedicarle suficiente tiempo a su entrenamiento y a socializarlos desde muy pequeños, porque si no, no se llevarán bien con otros perros.

Poodle Toy

Los Poodle Toy son tan pequeños, que por lo general nunca son más altos de los 25 centímetros, pero eso no significa que no tengan un gran cerebro (son de las razas más inteligentes del mundo) y que no tengan mucho amor para dar.

Chin Japonés

La encantadora y divertida carita de estos perritos es imposible que no te enamore, y si a eso le sumas su dulce personalidad, tienes la fórmula perfecta para el mejor pequeño compañero.

Como los otros canes de esta lista, su pequeña talla también significa que no necesita de muchas horas de actividad física, pero sí requiere un buen entrenamiento y juegos de estimulación mental para que no se aburra.

Maltés

Inteligentes y de naturaleza muy gentil, son algunas de las características que tiene esta raza. Estos perros de tamaño pequeño, son considerados de la categoría "toy" y fueron los compañeros de las familias italianas en la historia antigua.

Los maltés son de los perros más dulces que podrás encontrar y les gusta mucho que les demuestren cuánto los quieren.

Shih Tzu

Estos perritos, con un hermoso pelaje largo, son pequeños animales de compañía. Son juguetones y tienen mucha personalidad, por lo que son ideales para hacer compañía a cualquier familia o personas mayores.

Son bastante longevos, pueden llegar a vivir 18 años, y no requieren de muchas horas de ejercicio para ser felices.

