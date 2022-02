Estos consejos te ayudarán a evitar a las polillas en tu cocina

A pesar de que las llamamos con el mismo nombre, las polillas del closet son diferentes a las que puedes encontrar en tu cocina. Las primeras son más grandes y se alimentan de las fibras de los tejidos de la ropa; mientras que las segundas se comen tus frutos secos, granos y hasta la comida para perros.

Son insectos incómodos, capaces de romper los envases, haciendo agujeros para que ingresen sus larvas. Las hembras de estas especies pueden producir entre 100 y 600 huevos, los que una vez que se conviertan en pequeños gusanos harán un festín con tus alimentos.

En caso de que tus alimentos se hayan contaminado podrías lavarlos, dependiendo del tipo que sea. Por ejemplo, si son frutos secos, los puedes lavar con agua y luego secar con la temperatura mínima del horno. La harina podrías tamizarla; pero si afectaron tu barra de chocolate, probablemente deberás botarla.

Si te encuentras con estos insectos en tu despensa, lo más probable es que hayan entrado por algún producto contaminado desde el lugar donde lo compraste. Una vez que veas larvas, no basta con botar o limpiar el producto contaminado.

Estas situaciones llaman para una limpieza profunda. Es que las larvas también podrían estar en cajas, bolsas plásticas o incluso en los bordes de las latas de conservas. Para eso debes sacar todos los productos y limpiarlos uno por uno.

