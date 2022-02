Golpe de calor: Lo que puedes hacer para ayudar a un niño afectado

Un niño de poco más de un año fue rescatado al interior de un vehículo que estaba estacionado en la comuna de Providencia, durante el miércoles 16 de febrero. El pequeño habría pasado al menos media hora encerrado, todo mientras su madre asistía a una entrevista de trabajo.

En su rescate, los funcionarios de seguridad se percataron de que estaba sufriendo un golpe de calor, pues tenía la ropa húmeda y la piel muy roja, según lo que declararon posteriormente.

Los golpes de calor se presentan particularmente en niños, ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Si un menor se ve afectado, su temperatura corporal se eleva sobre los 40 grados, sudan y se pueden deshidratar. Cuando no son debidamente tratados, el cuadro podría ser mortal para ellos.

Señales de un golpe de calor

Según el sitio Childrens Health, las principales señales de un golpe de calor en niños son:

Temperatura corporal alta, mayor a 40 grados.

Piel húmeda, caliente y muy roja.

Confusión desorientación.

Pérdida de la conciencia.

Náuseas, vómitos o diarrea.

Pulso y respiración acelerados.

Dolor de cabeza.

Debilidad o fatiga.

¿Qué puedo hacer?

La primera acción es buscar un lugar húmedo o con una temperatura más baja. Desde la NHS del Reino Unido también recomiendan acostarlos y levantar ligeramente sus pies, tal como se hace con las personas que se desmayan.

Debes asegurarte de entregarle suficiente agua y refrescar su piel con toalla húmeda. Puedes colocar bolsas de frío alrededor del cuello y las axilas. De esta manera, debería presentar mejoras claras después de 30 minutos.

Si transcurrido ese tiempo, no ves un cambio favorable, no suda y sigue con temperatura alta, no responde a tus llamados o tiene convulsiones, debes llevarlo rápidamente a un centro asistencial.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud infantil