Coronavirus: Advierten que futuras variantes serían más graves o letales que Ómicron

Desde que apareció la variante Ómicron al panorama de la pandemia mundial, las cosas han cambiado. El mundo ha visto un aumento considerable en los contagios, pero pareciera ser que es menos grave que en años anteriores, porque entremedio de todo esto, países como Dinamarca declaran el supuesto fin de la pandemia.

A pesar de ser un virus que se infecta más rápido que los anteriores, genera un cuadro sintomático más leve que otras mutaciones, por lo menos en quienes están vacunadas. Esto, junto a diferentes características del patógeno, llevó a ciertos expertos a concluir que podría ser el inicio del término de la crisis sanitaria.

Pero como esto es ciencia abierta a discusión, no todos los expertos están de acuerdo con este tipo de aseveraciones y consideran muy simplista este tipo de análisis.

Podría haber nuevas olas de contagio

"No hay razón para creer que el virus se está quedando sin espacio para evolucionar genéticamente", dijo a Live Science Kartik Chandran, virólogo, profesor de microbiología e inmunología en el Albert Einstein College de Medicina en Nueva York. "Yo esperaría ver más variantes y comportamientos de oleada", agregó el experto.

Es que por la actividad del virus, y la actual tasa de infección claramente alta en todo el mundo, inevitablemente aparecerán nuevas variantes. La pregunta es cuántas de estas serán lo suficientemente predominantes como para ser secuenciadas en un porcentaje de la población y que puedan ser identificadas como de preocupación o interés por la OMS.

Pensar que solo porque Ómicron es menos grave que otras mutaciones las futuras seguirán esa tendencia, "ciertamente no es irrazonable como hipótesis" comentó Chandran, pero no hay nada que lo asegure.

Es que, según explicó el profesor Lawrece Young de la Universidad de Warwick, no hay una "evolución lineal del virus de Alfa a Beta a Delta y Ómicron". Como la situación no es tan fácil, es difícil asegurar que existe el fin de la pandemia.

"La variante Ómicron no vino de la variante Delta. Provenía de una parte completamente diferente del árbol genealógico del virus. Dado que no sabemos de qué parte del árbol genealógico del virus provendrá una nueva variante, no podemos saber qué tan patógena podría ser. Podría ser menos patógeno, pero podría, con la misma facilidad, ser más patógeno", dijo a The Guardian Mark Woolhouse, profesor de la Universidad de Edimburgo.

