Sofía Vergara y su cáncer de tiroides: Así fue cómo descubrió su enfermedad en 2000

Durante el año 2000, la actriz Sofía Vergara vivía con su familia en Miami. Con solo 28 años, la modelo estaba en el médico junto a su hijo, debido a que tiene parientes cercanos con diabetes tipo 1, así que los controles con el endocrinólogo eran una costumbre para ambos.

Fue en una de estas visitas que el especialista revisó el cuello de Sofía y encontró un bulto en su tiroides. Su caso no es uno de los más comentados: si bien durante sus primeros años de fama no escondió su diagnóstico médico, tampoco era algo que mencionara constantemente.

Recientemente, la también modelo de origen colombiano mostró en su cuenta de Instagram una inédita fotografía en la que se nota claramente la cicatriz que quedó luego de que removieran su tiroides.

Revisa la imagen de su cicatriz

"A los 28, 'cáncer' no era una palabra que esperaba escuchar... Ahora, me puedo llamar una superviviente", escribió en la publicación. Junto con los detalles de la historia, Vergara hizo un llamado: "La prevención temprana es muy importante. Programa tu chequeo anual si aún no lo has hecho".

¿Qué tratamientos se realizó Sofía Vergara?

En una entrevista con la revista Health durante 2011, Sofía Vergara explicó que debió hacerse una cirugía para remover la glándula de la tiroides, y posteriormente una radiación de yodo.

"No tenía síntomas, así que estaba escéptica de la extirpación de la glándula de la tiroides. Además, la cirugía es peligrosa. Si el médico se equivoca puedes perder la voz o la movilidad del rostro. Pero la hice", relató la modelo.

¿Cuáles son los síntomas?

Al igual que en otros tipos de cáncer, los tumores en la tiroides no generan manifestaciones muy notorias en las etapas más tempranas. Por eso es absolutamente natural que la famosa actriz no viera grandes síntomas.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, algunos de los síntomas más comunes para el cáncer de tiroides son:

Un bulto en el cuello, que puede crecer rápidamente

Inflamación del cuello

Dolor en el cuello. Dependiendo de la intensidad, puede expandirse hasta las orejas

Ronquera o cambios en la voz que no desaparecen

Problemas para tragar o respirar

Tos constante y que pareciera no estar relacionada con otra enfermedad, como un resfrío o alergia

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Cáncer

Todo sobre Famosos