Esta es la tecnología que permitió a tres personas parapléjicas volver a caminar, nadar y pedalear

Tres pacientes parapléjicos que no podían mover ni sentir las piernas volvieron a caminar gracias a un implante que estimula eléctricamente su médula espinal, un avance que podría generalizarse en unos años, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Medicine.

Los tres hombres habían perdido la sensibilidad y completa movilidad en las piernas tras daños en su médula espinal. Luego de años de investigación, esta tecnología les permitió "volver a ponerse de pie, caminar, montar en bicicleta y nadar", detallaron en la publicación.

"No hay que imaginarse un milagro inmediato (pero) nos permite entrenar enseguida en esas actividades", explicó Grégoire Courtine, neurocientífico francés, uno de los coautores de la investigación.

La investigación realizada en Lausana, Suiza, fue dirigida por la cirujana local Jocelyne Bloch y el neurocientífico francés, quienes implantaron unos 15 electrodos que permiten estimular eléctricamente varias zonas de la médula espinal.

Los pacientes operados fueron capaces de dar sus primeros pasos en una cinta de correr en un laboratorio casi inmediatamente, aunque el movimiento no es comparable a la marcha normal. Tras cinco meses de rehabilitación, los progresos eran considerables, y uno de los pacientes era capaz de caminar casi un kilómetro sin interrupción.

