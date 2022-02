El fin de una era: Así será destruida la Estación Espacial Internacional según la NASA

Como todo en esta vida, nada es para siempre. Desde la NASA lo tienen bastante claro, por eso han liberado un informe en el que detallan la fecha de caducidad para la Estación Espacial Internacional.

Este laboratorio, que ha permitido la investigación de los humanos en gravedad cero en las últimas décadas, sería hundida en el Océano Pacífico en 2031.

La Estación ha albergado a 200 astronautas de 19 países, además de ser el punto de origen de cientos descubrimientos científicos. Solo por mencionar algunos: investigaron la influencia de la falta de gravedad en el organismo humano, codificaron ADN y cultivaron vegetales para preparar la primera ensalada espacial.

Los más de ocho mil días que ha estado en órbita no han pasado en vano y la nave desde hace un tiempo que muestra señales de deterioro. Golpes de algunas de las naves que trasladan astronautas y los impactos que ha recibido de cientos de piezas de basura espacial comienzan a pesar la cuenta.

On 29 October, astronauts on the ISS harvested the first chilli peppers grown in space! 📸 NASA: Hatch chile peppers growing in the APH 📸 @JacobIkaros : PH-04 Mission Patch 📸 Megan McArthur/NASA: Harvested green chillies #astrobiology #astrobotany #astrofarmer #astronaut pic.twitter.com/ZdA64z6F4H

Más de 42 cohetes fueron lanzados al espacio para destruir el laboratorio que tiene una masa superior a los 420.000 kilogramos, por lo que no se puede permitir su entrada descontrolada a nuestra atmósfera, o los daños podrían ser significativos.

Por eso se debe hacer de forma planeada, para que la nave alcance el punto en su órbita que permita a los astrónomos calcular su caída al Punto Nemo: un sector en el Océano Pacífico Sur que se encuentra alejado de todos los pedazos de superficie terrestre.

Point Nemo is the location on Earth farthest from land, surrounded by more than 1600 km (1000 miles) of ocean in every direction. The closest other humans are in the ISS 400 km (250 miles) up! pic.twitter.com/EdmddlJY9d