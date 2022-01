"Extraño objeto" descubierto en la Vía Láctea: Emite rayo electromagnético de ritmo inhabitualmente largo

El descubrimiento de un objeto giratorio en la Vía Láctea que emite un rayo electromagnético de un ritmo inhabitualmente largo ha abierto un nuevo campo de investigación, explican astrónomos.

Un joven estudiante de tesis australiano, con la ayuda de un potente telescopio situado en el centro del país, descubrió ese objeto espacial, situado según los científicos a unos 4.000 años luz de la Tierra.

El objeto libera una enorme cantidad de radiación electromagnética, aproximadamente tres veces cada hora, durante periodos inusualmente largos, según los datos publicados por la revista Nature.

"Es un objeto inhabitual" indica sobriamente el radioastrónomo Ismaël Cognard, del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés.

Los astrónomos ya han detectado en el pasado astros que emiten ondas electromagnéticas a intervalos regulares. Pero este emite radiación aproximadamente cada 18,18 minutos, en lugar de un periodo mucho más corto.

Los pulsares son los más habituales. Son estrellas de muy alta densidad, compuestas exclusivamente de neutrones, cuyas emisiones son muy intensas, breves y regulares.

Using the @mwatelescope, we've detected a surprising radio transient that repeats every 18 minutes! Read about it in @Nature: https://t.co/lkG7DVHj89@ICRAR @CurtinUni pic.twitter.com/YcLSno3760