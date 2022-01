¿Cuándo es necesario ir al médico si mi hijo está enfermo del estómago?

La gastroenteritis es un malestar estomacal que ocurre luego de que microorganismos, como bacterias, parásitos o un virus, se alojan en el sistema digestivo. Según el sitio manual MSD, es una enfermedad muy recurrente entre los niños y cada año en el mundo se registran entre 3 a 5 mil millones de casos.

Por lo general, lo contraen luego de haber estado expuesto a la enfermedad, como en el colegio o en el jardín. En el caso de los virus que afectan el estómago, estos también se pueden contraer por tocar superficies infectadas y la falta de lavado de manos.

Los principales síntomas son vómitos y diarrea, pero también pueden presentar fiebre y dolor de estómago. No todos los casos requieren de tratamiento, pero los padres deben tener especial cuidado de mantener a los niños bien hidratados para evitar complicaciones.

¿Cuándo debería pedir hora al doctor?

Como esta no es una condición grave en sí, no siempre será necesario llegar a urgencias por una gastroenteritis. El problema aparece cuando el niño no se logra rehidratar lo necesario.

El sitio Medical News Today recomienda acudir a un médico si es que los síntomas superan el par de días o si presenta alguna de estas señales:

Heces oscuras y alquitranadas

Sangre en las heces

Sed excesiva

Si orina muy poco o no lo hace

Si está mareado

Si sus palpitaciones se aceleran o son muy irregulares

Se acelera su respiración

Se le hunden los ojos

Si lo ves muy aletargado o poco alerta

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

