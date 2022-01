¿"Velas" en el espacio? Esta es la impactante imagen de una galaxia captada por el telescopio Hubble de la NASA

Con datos del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Sur (ESO, por sus siglas en inglés), ubicado en el Cerro Paranal en el Desierto de Atacama, junto al Telescopio Espacial Hubble, los astrónomos de la NASA lograron una clara fotografía de la galaxia espiral NGC 3318.

Ubicada a 115 millones de años luz de la Tierra, esta galaxia pertenece a la constelación austral Vela y fue descubierta por primera vez en marzo de 1835, estando ubicada en un grupo de nueve pequeñas galaxias.

En la imagen se logra ver de forma muy clara los "brazos" que se desprenden del centro de la galaxia y que giran sobre esta.

Raise your cosmic sails



This image shows the galaxy NGC 3318, which is part of the constellation Vela…which was originally part of a much larger constellation known as Argo Navis after the ship Argo from Greek mythology!



