Estudio afirma que la modalidad de teletrabajo sería más eficiente para la productividad

Desde el inicio de la pandemia, comenzó a hacerse común la opción de trabajar desde el hogar, también llamada teletrabajo, como una forma de prevenir los contagios por Covid-19 sin la necesidad de frenar las jornadas laborales.

Si bien no había tantos antecedentes acerca de la efectividad de que las personas trabajaran desde sus casas, mantuvieran los horarios laborales y cumplieran con lo previsto, recientemente se realizó en Estados Unidos un estudio que confirma efectivamente la productividad de quienes pudieron optar por esta modalidad.

WFH Research unió a las Universidades de Stanford, de Chicago y el Instituto Tecnológico Autónomo de México para finalmente determinar que sí existe un crecimiento en el rendimiento de las personas que trabajan desde su hogar, en las diferentes modalidades del teletrabajo.

El inicio de esta modalidad fue lento, debido al desconocimiento que había en materia tecnológica y de adaptación a este nuevo entorno laboral, que terminó generando resultados de hasta un 3% más de productividad en comparación al 2020.

De acuerdo con el profesor Nicholas Bloom, uno de los autores del estudio, "la eficiencia aumentó aproximadamente de un 5 a un 8% durante la pandemia", y las empresas lo asocian directamente a la gestión dentro de la casa.

Survey reported WFH efficiency has increased from about 5% to 8% during the pandemic. Firms report this is due to investment, learning and adaptation - better equipment, management practices and home-organization.



The economics of adapting to and improving a new technology. pic.twitter.com/x5A1kcnDaW