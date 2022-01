¿Pueden ver colores los perros?

Por años hemos escuchado que los perros solo podían ver en blanco y negro. La idea de que nuestros mejores amigos no son capaces de ver colores partió durante los años ´30, pero con el avance de la ciencia se ha desmitificado esta aseveración.

Originalmente, se pensaba que los globos oculares de los canes no contaban con conos. Esta pequeña estructura es la que nos permite a humanos y primates identificar ciertas coloraciones. Pero la investigación anatómica descubrió que sí cuentan con esta estructura, solo que en vez de tener tres, solo tienen dos tipos.

¿Pueden ver colores?

La respuesta rápida es que los perros sí pueden ver colores, solo que no son los mismos que nosotros. Es que según publicó un estudio en Proceedings of the Royal Society B, este tipo de señales cromáticas no son tan importantes para los canes como para nosotros.

No requieren de identificar los colores de la carne para saber su estado de preservación, es que ante la falta de ese tipo de señales es que tienen desarrollados de forma extraordinaria otros sentidos como el olfato y el oído.

¿Qué colores pueden ver?

Como solo tienen dos tipos de conos, hay un grupo de colores que se pierden. Específicamente los matices de rojos y verde. Podríamos decir que ven colores similares a los que puede apreciar una persona con deuteranopía.

Según el sitio Dog Vision, esta sería, aproximadamente la escala de colores que tienen los canes:

El rosado, naranjo o magenta quedan completamente fuera de su rango. Pero a diferencia que los humanos, cuentan con más bastones, o células que les permite adaptarse a la observación ante la falta de luz.

