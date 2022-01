¿Existe realmente vida extraterrestre?: Científica de la NASA responde a esta pregunta

Hasta el momento "no hemos descubierto vida en otro planeta, no hemos visto evidencia científica de vida extraterrestre", explicó la doctora Lindsay Hays, científica del programa de Astrobiología de la NASA en un video liberado por la misma agencia espacial.

Pero "el universo es un lugar muy grande, si fuéramos solo nosotros, pareciera ser una pérdida de espacio", dijo alguna vez el astrónomo, astrofísico y cosmólogo Carl Sagan. Por eso es que la NASA dedica una gran parte de los recursos en demostrar o negar la vida fuera de nuestro planeta.

Esta ciencia busca conectar el origen, evolución y distribución de la vida en la Tierra y ver cómo esta se podría conectar con la historia o ambientes en otros planetas.

"Casi en todos los puntos de la Tierra en los que hemos investigado se ha encontrado vida microbiana. Y se continúa expandiendo la definición de 'habitable'", explicó la doctora.

Estas definiciones de "habitable" podrían ser replicadas en otros planetas o lunas, dentro o fuera del Sistema Solar, para así encontrar los indicios o pruebas irrefutables de vida.

Es por eso, que más que vida similar a los humanos, se buscan microbios o bacterias, que podrían sobrevivir hasta en los sitios más inhóspitos.

Pareciera ser que las esperanzas están puestas -por ahora- en nuestro vecino Marte. Solo la agencia espacial estadounidense cuenta con 5 rovers (vehículos motorizados) y 4 landers (instrumentos de medición estáticos que aterrizan en un punto) en el denominado "planeta rojo".

Esto sumado a los satélites que día a día entregan fotografías de alta resolución de su superficie. A pesar de toda esta tecnología, "hemos explorado una porción mínima del planeta", comentó la doctora.

Otra opciones cercanas son "Encelado (Luna en Saturno) o Europa (Luna en Júpiter), que parecieran tener océanos bajo su superficie que podrían ser habitables", dijo Hays.

