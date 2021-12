Experta de la NASA explica qué es verdad y qué es ficción en la taquillera película "Don't Look Up"

"Don't Look Up" ("No Miren Arriba") es la última película estrenada en Netflix que la está rompiendo. El filme cuenta los desafíos de una estudiante de doctorado de astronomía y su profesor para convencer al mundo que un enorme cometa se dirige rápidamente hacia la Tierra.

"Basada en hechos reales... que no han ocurrido", reza el tráiler del largometraje de comedia. Es que si bien, hasta la fecha, no nos hemos enfrentado a una amenaza como esta, es una posibilidad real y los creadores de la película no dudaron en consultar con los expertos.

De hecho, contaron con la asesoría de la investigadora que lidera el campo de la detección de asteroides y la defensa planetaria, la doctora Amy Mainzer, quien es profesora del Laboratorio Planetario y Lunar en la Universidad de Arizona e investigadora principal del proyecto Explorador de Campo Amplio de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOWISE, por sus siglas en inglés) de la NASA.

En una entrevista con Universe Today, contó sobre su rol como asesora científica y cómo apoyó para llevar un porcentaje de verdad a la comedia de humor negro.

"Espero que los espectadores reconozcan los granos de la ciencia real, aunque la película definitivamente requiere cierta licencia artística", comentó la astrónoma.

¿Qué es ficción?

La primera deformación de la realidad es la existencia de dicho cometa "mata planetas" y del tamaño del Monte Everest.

Los científicos han repetido hasta el cansancio que no se ha encontrado un asteroide con un tamaño u órbita que ponga en peligro al planeta, por lo menos durante los próximos 100 años.

Pero los cometas son otra historia, ya que como tienen órbitas muy grandes, no tenemos conocimiento de cuántos hay pululando por el universo.

¿Qué es realidad?

Pero el diseño de la roca, los sistemas de detección, cómo se determina la trayectoria, cómo se reconoce y cómo reaccionan los científicos ante un evento de estas características, fueron elementos en los que Mainzer participó directamente.

De hecho, el cometa está basado en la roca espacial que la doctora investiga con el equipo de NEOWISE en la NASA, un cometa gigante que lleva el mismo nombre del proyecto.

"Modelé el cometa en la película de forma similar al cometa NEOWISE. Este es un cometa de largo período, que puede llegar a velocidades increíbles desde el sistema solar exterior en relación con la Tierra", explicó.

También hay un porcentaje de veracidad en los desafíos que tienen los científicos para comunicar a autoridades y población general sobre sus descubrimientos. Es que no traducir complejos conceptos e ideas a frases que todos entiendan, puede ser todo un desafío.

"Por ejemplo, cómo comunicamos 'incertidumbre': una palabra que en ciencia significa que existe un rango de valores posibles en las mediciones, y no que no sepamos lo que hemos medido", explicó la doctora.

