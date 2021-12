Más de 240 casos en Chile: Estos son los síntomas de la variante Ómicron en personas vacunadas

En una semana, los contagios por la variante Ómicron en el país escalaron de tal forma que se duplicaron los casos. Según reportó la autoridad sanitaria, hasta este lunes se habían detectado 248 personas con esta mutación considerada de "preocupación" por la Organización Mundial de la Salud.

El 96% de estos corresponden a pacientes que han ingresado enfermos desde el extranjero. El restante, o sea 9 de estos, son personas asociadas a los viajeros que fueron originalmente considerados como contactos estrechos.

Afortunadamente, la variante llega a Chile con el 91,9% de la población mayor de 18 años completamente inmunizada y un gran porcentaje de estos ya contarían con su dosis de refuerzo.

Si bien, no se tiene certeza médica sobre la efectividad de las vacunas aprobadas por la OMS sobre este patógeno, los primeros informes indican que esta continuaría siendo alta, y la protección sería aún mayor con las dosis de refuerzo.

Por el momento falta evidencia científica con la que se pueda reportar un real cambio en la sintomatología de la enfermedad entre personas con y sin inmunización por inyección. Los expertos de diferentes países han informado que los síntomas en vacunados serían menos graves.

"Por leve me refiero principalmente a dolor de garganta. Mucho dolor de garganta", explicó en un hilo de Twitter el doctor neoyorquino Craig Spencer. Según su experiencia en las salas de emergencia de la ciudad estadounidense, quienes no han sido vacunados estarían "más fatigados. Con más fiebre. Más tos. Un poco más miserable en general".

Most patients I’ve seen that had 2 doses of Pfizer/Moderna still had ‘mild’ symptoms, but more than those who had received a third dose.



More fatigued. More fever. More coughing. A little more miserable overall.



But no shortness of breath. No difficulty breathing.



Mostly fine.