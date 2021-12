Quedó "devastada y sin esperanza": Esta es la cirugía que deformó la nariz de Priyanka Chopra

"Unfinished" o "Sin Terminar", es el título de la memoria de Priyanka Chopra, en la que contó sobre la cirugía que la dejó sintiéndose "devastada y sin esperanza".

La actriz, modelo y ex Miss Mundo (2000) contó en sus memorias como en el verano de 2001 debió ser sometida a una cirugía que cambió la forma de su rostro.

Lo que comenzó como un resfrío persistente, terminó siendo una "infección de senos nasales muy grave". Con el transcurso de los días, aparecieron problemas para respirar, lo que la llevó a consultar con un médico, quién resolvió que la modelo tenía un pólipo nasal.

¿Qué es un pólipo?

Un pólipo es un crecimiento, no canceroso, que suele desarrollarse en los canales nasales o en cualquier tejido con membranas mucosas, como el estómago o el intestino.

Cuando estos aparecen en la nariz, pueden alcanzar tal tamaño que bloquean las fosas nasales, impiden la respiración y pueden derivar en infecciones.

En estos casos, los pólipos deben ser removidos quirúrgicamente y analizados para descartar otros diagnósticos. La cirugía es considerada segura y sin mayores efectos secundarios, pero Chopra tuvo una desagradable complicación.

"Mientras estaba retirando el pólipo, el doctor también pasó a llevar el puente de la nariz, el que finalmente colapsó. Cuando llegó el momento de retirar las vendas y la condición de mi nariz quedó descubierta, mi mamá y yo quedamos horrorizadas. Mi nariz original ya no estaba. Mi rostro se veía muy diferente. Ya no era el mío", relató Chopra.

En los años siguientes, Priyanka debió someterse a una serie de cirugías reconstructivas para poder restaurar su nariz. En este periodo debió acostumbrarse a su nuevo rostro.

"Ahora me miro al espejo y no me sorprendo; he hecho las paces con este rostro, ligeramente diferente", comentó. "Esta es mi cara. Este es mi cuerpo. Puede tener defectos, pero soy yo", concluyó la modelo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

