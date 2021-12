Así son las mascarillas hechas con anticuerpos de avestruz y que brillan en la oscuridad tras detectar el Covid-19

Una vanguardista invención japonesa promete brillar tras identificar la infección de Covid-19 y revolucionar los diagnósticos pandémicos. Esta nueva tecnología en mascarillas se desarrolló con base en anticuerpos de avestruz.

Conforme pasa el tiempo, los estudiosos buscan dinamizar el proceso de detección y tratamiento del coronavirus. La reciente aparición de la variante Ómicron encendió las alarmas en todo el mundo y las acciones continúan en marcha.

Recientemente se probó una nueva vacuna que no hace uso de agujas, pues funciona a través de “chorros de aire” que penetran en la piel. Sus impulsores afirman que podría ser eficaz ante cepas y nuevos virus.

Investigadores de la Universidad de la Prefectura de Kioto, liderados por el profesor Yasuhiro Tsukamoto, desarrollaron mascarillas capaces de detectar Covid-19, pues brillan a través de una luz ultravioleta. Estas herramientas usan anticuerpos de avestruz para funcionar.

De acuerdo a un artículo de la agencia Reuters, los científicos crearon un filtro de máscara recubierto con anticuerpos del ave, pues estas especies tienen una fuerte resistencia a las enfermedades.

En la experimentación, que duró ocho horas, los participantes se quitaron los filtros y fueron rociados con un químico que brilla bajo la luz ultravioleta si el coronavirus está presente. Las zonas alrededor de la nariz o la boca fueron las que evidenciaron la virosis.

Researchers at Kyoto Prefectural University in western Japan have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light https://t.co/NXL6RmLUFQ pic.twitter.com/xz4yRc32eq