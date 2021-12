Estas son 10 formas en que tu perro te demuestra su cariño por ti

Como los mismos alimentos no afectan de la misma manera a personas como animales, las demostraciones de afecto tampoco son las mismas.

Ahora, no pienses que si tu perro no hace todas estas, significa que no está interesado en ti, ya que cada animal es diferente.

Estas son 10 formas en que tu perro te demuestra su amor y cariño:

Te saluda muy feliz

Si cada vez que vuelves a la casa tu perro te recibe emocionado, es porque está muy feliz de verte y tenerte de vuelta, sin importar cuánto tiempo haya pasado solo.

Puede que salte mucho, que se te tire encima, que "baile", mueva mucho la cola o incluso en algunos casos puede ladrar o "llorar" de felicidad.

Te lame

Es común que los cachorros te laman, pero los perros adultos también lo hacen. Es una actitud común hacia los cachorros, lo que demuestra no solo que te quiere y aprecia, sino que se preocupa por ti.

Contacto físico

Puede que tu perro te busque, cuando estás sentado se sienta al lado o encima de ti, coloca sus patas sobre tus piernas; esas son claves que muestran su amor.

Una de las actitudes más claras es cuando permiten que los abracen. Es que los canes no son fanáticos de estas demostraciones de cariño, incluso en algunos casos puede que se sientan atrapados o ansiosos. Por eso, si es que tu perro te deja abrazarlo, es una gran señal de confianza.

Mantiene contacto visual

Esta es una actitud que demuestra una verdadera sensación de amor, seguridad y confianza de un perro. Es que probablemente nunca has podido mantener el contacto visual con un perro desconocido, ya que para ellos es como una demostración de territorialidad.

Si tu perro lo permite, significa que se siente a gusto contigo y muy seguro.

Se apoya en ti

Si estás de pie y tu perro apoya su cabeza sobre tu pierna, está demostrando que te quiere. Especialmente si esto ocurre durante una situación estresante para tu mascota, es su forma de buscar confort de alguien que los calma.

Recurre a ti en situaciones peligrosas

Igual que los niños, si siente que está en peligro, y te mira mucho cuando se siente asustado, te está dando a saber que confía en ti para ayudarlo en estos contextos.

Te quiere cerca

Una vez que entras en la camada de un perro, querrá mantenerte seguro y cerca. Por eso te seguirá por la casa y se preocupará si desapareces de su vista.

Le encantan tus zapatos y calcetines

El olfato es muy importante para los canes, y tus pies deben ser el lugar con mayor olor a ti. Si a tu perro le gusta oler o jugar con tus zapatos, es porque formas una parte muy importante en su vida.

Comparte sus juguetes contigo

Cuando los perros tienen un juguete favorito, puede que se vuelva más posesivo de lo normal. Es que son animales territoriales, es algo que no debemos olvidar. Y es por esta razón que es tan decidor cuando un can quiere compartir sus juguetes con sus dueños.

Duerme contigo

El sueño es muy valioso para las personas y los perros. Es uno de los momentos en los que nos encontramos más vulnerables. Por eso cuando los perros duermen con sus humanos, le están dando la confianza para compartir con ellos.

