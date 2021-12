Descubre cómo saber si tienes cálculos renales: Estos son los síntomas

Los cálculos renales son depósitos duros, similares a una piedra, compuestos por minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Suelen aparecer en personas que ingieren poco líquido, ya que los minerales presentes en la orina se concentran y cristalizan.

Pueden ser diminutos como un grano de arena o tener varios centímetros. Sin embargo, para el endourólogo de Clínica Las Condes, Fernando Marchant, lo que más llama la atención es el dolor que producen cuando bajan desde el riñón hasta la vejiga para luego ser expulsados, ya que es considerado uno de los más importantes que puede sentir el ser humano.

¿Cuáles son los síntomas de los cálculos renales?

Hay muchas molestias que las personas no asocian directamente con cálculos renales, incluso puede que no sientan molestias al principio, pues cuando los cálculos están en los riñones no presentan síntomas. Sin embargo, cuando van descendiendo es cuando generan dolor y donde más fácil se les puede identificar.

Dolor intenso en la espalda o el costado que no desaparece.

Sangre en la orina.

Fiebre y escalofríos.

Vómitos.

Orina que despide un mal olor o luce turbia.

Una sensación de ardor al orinar.

¿Cómo evitar los cálculos renales?

Ingesta de líquido: Beber al menos dos litros de agua al día y mantenerse hidratado constantemente.

Moderar el consumo de sal: El sodio es relevante en la formación de cálculos, por lo que si su consumo es alto, efectivamente esa persona tendrá más riesgo.



Dieta baja en proteínas: La ingesta de carnes rojas, pescado o cerdo también se relaciona con la formación de litiasis, por lo que no deben ser consumidas en exceso.

Actividad física: Realizar ejercicio constantemente, por lo menos dos o tres veces a la semana, ayuda a prevenir la aparición de cálculos renales. Es importante evitar la deshidratación durante la actividad física.