Esta es la forma correcta de sacar el sarro del hervidor, según un doctor en biología celular

Mantener limpios los aparatos electrodomésticos no solo alargan su vida útil, si no que mejoran su funcionamiento. En el caso de los hervidores, es fundamental limpiarlos para no tomarte un té con sarro.

Es que especialmente en la Región Metropolitana se puede ver aún más seguido por las altas concentraciones de sales en el agua potable. "El agua es rica en carbonatos de calcio, algo que es menos frecuente en el sur de Chile", explicó a LUN Gabriel León, doctor en biología celular.

Limpiar de estos residuos los aparatos puede ayudar a mantener la vida útil de los electrodomésticos, es que además el sarro interfiere con el proceso de hervir agua, haciendo todo menos eficiente y gasta más energía

¿Cómo usar el vinagre?

Actualmente, existen productos químicos, algunos más naturales para remover los sedimentos, pero no son los más accesibles para todo el mundo.

Si aún quieres mantener el vinagre como tu primera opción de limpieza, es porque prefieres las versiones más económicas y eficientes. Para poder limpiar no necesitas el vinagre más caro disponible en el supermercado.

De hecho, lo mejor será comprar la botella más barata, porque por el pH del líquido puede que necesites en más cantidades, si es que se compara con otros productos.

Ahora, si lo único que te detiene es el olor a vinagre que queda en el electrodoméstico, Gabriel León tiene la recomendación perfecta para arreglarlo. Ventilar bien la cocina y enjuagar un par de veces antes de volver a utilizar sería suficiente para no servir tu próximo té con sabor a vinagre.

