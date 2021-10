Científicos descubren poderoso anticuerpo capaz de atacar todas las variantes del Covid-19

Así como la influenza es tratada con Tamiflu, para que se pueda hablar de que existe cierto control de la pandemia, los científicos deberían encontrar un tratamiento para el coronavirus.

Ahora un grupo de científicos del Hospital Universitario de Lausana (Suiza) y de la Escuela Politécnica Federal (EPFL) de la misma ciudad, descubrieron un anticuerpo que sería capaz de neutralizar el patógeno original y todas las variantes del Covid-19.

El estudio publicado en la revista "Cell Report" da cuenta de lo que sería "uno de los más potentes hasta ahora identificados contra el coronavirus SARS-CoV-2", según comentó el EPFL en un comunicado de prensa.

Llamado por sus descubridores P5C3, el anticuerpo fue obtenido de plasma de convalecencia de 8 personas que se recuperaron de coronavirus. Este fue aislado usando linfocitos

Según el trabajo, este anticuerpo es capaz de bloquear la proteína de la espícula o spike del patógeno. Esta proteína es la que le da la forma de "corona" al virus y la que permite que este se adhiera a las células de los pacientes.

