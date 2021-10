¿Cuánto cuesta en Chile una cirugía bariátrica para pacientes con obesidad severa y mórbida?

La última Encuesta Nacional de Salud (2017) reveló que un 39,8% de la población en Chile tiene sobrepeso; un 31,2% tiene obesidad y un 3,2% tiene obesidad mórbida. Es decir, casi tres de cada cuatro chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso.

En la actualidad, una cirugía bariátrica para pacientes con obesidad severa y mórbida bordea los 7 millones de pesos en el sistema privado de salud. En el sistema público, que cubre al 80% de la población, el pago final depende del tramo del beneficiario Fonasa, pero anualmente solo se asignan 400 cupos para estas operaciones.

El cuarto retiro para operarse

Con un estimado de 650 mil personas con obesidad mórbida en Chile, la ONG 300 Mil Mórbidos denuncia que muchos pacientes con obesidad severa y mórbida están esperando la aprobación del cuarto retiro de fondos de la AFP para poder pagar una cirugía bariátrica en forma particular.

Recientemente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, llamaron a reconocer la obesidad como una enfermedad crónica, con tratamiento asegurado e integral.

Los senadores/as aprobaron en agosto recién pasado un proyecto de acuerdo, en el que le solicitan al Presidente de la República que se declare la obesidad como una enfermedad y que se otorgue cobertura a las prestaciones de salud asociadas a ella, además de prevención. En la Cámara, el diputado Gonzalo Fuenzalida presentó una resolución con el mismo objetivo, la que fue votada favorablemente en julio por los parlamentarios.

“Como ONG 300 Mil Mórbidos y como pacientes necesitamos una respuesta concreta a nuestras peticiones por parte del ministro de Salud y que el Presidente Sebastián Piñera se manifieste con respecto a que la obesidad en Chile sea declarada una enfermedad crónica, para que los miles de pacientes que están en listas de espera por años para intentar lograr una mejor salud y calidad de vida, no tengan que recurrir a gastar sus ahorros del 10%”, dice Soraya Flores Araya, presidenta de la ONG 300 Mil Mórbidos, ubicada en la comuna de La Florida.

“Tal como ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud, es necesario que la obesidad sea considerada una enfermedad crónica en Chile para que sea incluida en las coberturas del sistema de salud público. De esta manera, pacientes con obesidad mórbida y con diferentes grados de obesidad tendrán la oportunidad de tener una buena calidad de vida y acceso a tratamiento”, agrega Francisco Leonart Flores, secretario de ONG 300 Mil Mórbidos.

Utilizaron retiros anteriores

Soraya Flores Araya añade que muchas personas destinaron los tres retiros de fondos de AFP aprobados anteriormente a cirugías bariátricas, pero en muchos casos estos montos no alcanzaron a cubrir la intervención y/o el tratamiento que de por vida deben seguir los pacientes bariátricos.

El caso de Érika

Una persona que destinó su 10% a una de estas operaciones en marzo pasado es Érika (40). Los problemas respiratorios eran parte de su vida. Mide 1,67 metros, antes de la cirugía pesaba 126 kilos. Andar con un tanque de oxígeno y visitar con frecuencia urgencias eran parte de su vida, sin embargo, una grave crisis respiratoria la obligó a actuar rápido y a gestionar una cirugía en menos de un mes.

“Si no me operaba me moría. Siendo sincera, no estaba dentro de mis planes hacerlo porque sabía que la lista de espera era súper larga, no tenía esperanza de que me llamaran y no tenía el dinero para hacerlo. Finalmente, tuve que pedir dos retiros de la AFP, mi marido también me prestó dinero y solicité un crédito para poder operarme pronto. Todo lo hice particular y todavía estoy pagando un crédito porque debo $2.700.000. Operarme valió la pena en un 100%: ahora puedo respirar, correr, puedo jugar con mi hija. ¡Ya no tengo ninguna enfermedad de base! Ni diabetes, hipertensión, asma, nada”, cuenta.

Los problemas que genera la obesidad mórbida

La obesidad mórbida es una enfermedad crónica que genera otras enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto e incluso cáncer. No se supera únicamente con dieta y ejercicio, se requiere un manejo médico integral que considere otros tratamientos aparte de la cirugía que complementan ese abordaje.

