Esta es la hora mejor hora para tomar café según la ciencia

El café tiene su momento y lugar. Si es que te gusta poder disfrutar de una taza de café siempre, a cualquier hora, puedes que te estés perdiendo algunos de sus beneficios.

Pero si tomas café no solo porque es delicioso, si no que porque te permite comenzar con tu vida, entonces tomarlo a cualquier hora no te servirá. Según el estudio de los ritmos circadianos existe una hora ideal para poder tomar la bebida.

Es que al momento de tomar café, los compuestos de la bebida pueden interferir con los ritmos biológicos naturales de cada persona, conocidos como ritmo circadiano.

Los ritmos circadianos son los cambios físicos, mentales y conductuales que ocurren en un ciclo de 24 horas. Afectan a un nivel biológico interno, pero también regulan los niveles de energía que tenemos durante el día, con los niveles de cortisol.

Al ser la hormona asociada al estrés, el cortisol es fundamental para mantenerte despierto, y se activará a diferentes horas del día.

¿Cuál es la mejor hora?

La clave está en acomodar el consumo de café con la producción de cortisol natural del cuerpo. Según el neurocientífico Steven L. Miller, esto solo duplicaría tu sensación de estrés.

El cortisol es más alto cuando recién nos despertamos, esto porque participa en este proceso de pasar de tu profundo sueño a comenzar el día, por lo que recién despertando no es el horario ideal para tomar un café.

Por el contrario, la taza con esta bebida la deberías consumir cuando la producción de la hormona esté a la baja. Esto ocurre entre dos o tres horas después que te despiertas.

Si es que eres de los que se levanta a las 6 de la mañana, entonces tu primera taza podría ser entre las 08:00 y 09:00 horas, mientras más tarde comiences con tu día, más se tendrá que aplazar la hora del café.

