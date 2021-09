Así se ve Chrissy Teigen después de hacerse la bichectomía: ¿En qué consiste esta controversial cirugía?

Chrissy Teigen acaba de someterse a una bichectomía, donde le extrajeron la grasa bucal. Como es costumbre para ella, tan pronto pudo hacerlo, no dudó en mostrar sus resultados.

La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS) indica que esta operación tiene como propósito remover la almohadilla de grasa natural que se ubica en el área del hueco de la mejilla. Las dimensiones varían de acuerdo a cada paciente e incluso pueden ser diferentes de un lado y el otro.

El objetivo es adelgazar las mejillas para dar una apariencia más estilizada al rostro. Durante el proceso, donde se aplica anestesia, un médico ejecuta la incisión en el interior de la boca, hace la extracción y cierra los cortes.

Así es la bichectomía que se hizo Chrissy Teigen

"Me he hecho la extracción de grasa bucal del doctor Diamond en esta zona. Y desde que dejé de tomar, realmente estoy viendo los resultados. Y me gusta, la verdad", afirma Chrissy Teigen en un video que publicó en las redes sociales, en el que hace referencia al médico Jason Diamond, del programa de televisión Dr. 90210.

Chrissy Teigen takes to Instagram to reveal she’s had Buccal Fat Removal done by Dr Jason Diamond. pic.twitter.com/aJNoPrYdzf — The Cosmetic Lane (@TheCosmeticLane) September 13, 2021

Cuando se realiza una bichectomía puede que los resultados tarden un poco en aparecer, debido a la hinchazón de la zona, cuya recuperación total puede prolongarse por meses. Cabe destacar que a pesar de que se esperan los mejores resultados, es posible que amerite más de una operación.

Es importante que al considerarlo sea por convicciones propias y prepararse para tener expectativas adecuadas a la realidad. Ello ayuda a que la recuperación sea más fluida.

¿Una cirugía llena de riesgos?

Las declaraciones de Chrissy Teigen las hizo mientras llevaba un traje color beige y una cola alta que recogía su cabello hacia atrás, permitiendo ver los cambios que la reciente intervención generó en su rostro.

Pero no todo es color de rosa, en la extracción de grasa bucal también hay ciertos riesgos. Un reportaje de la BBC advierte que la bichectomía podría provocar parálisis del nervio facial y por lo tanto una "pérdida irreversible de movimientos en la cara".

Una de las cosas más comunes y desafortunadas es que los resultados no sean del agrado de la persona, pero ello solo depende del tamaño de las también llamadas “bolas de Bichat” que se remueven.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

