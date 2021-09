Falta un par de días: Todo lo que debes saber sobre el gigantesco asteroide que "rozará" la Tierra

Recientemente la NASA informó sobre un asteroide que pasará tan cerca del planeta, que será como si nos rozara.

2021 NY1 es el nombre de la roca espacial que tan solo en dos días, el 22 de septiembre, alcanzará el punto más cercano con la Tierra, y esto es todo lo que debes saber sobre el asteroide.

Por su tamaño y distancia, 2021 NY está dentro de la lista de las rocas espaciales monitorizadas por la NASA, es parte de la lista de los "objetos cercanos a la Tierra" (NEOs, por sus siglas en inglés).

A pesar de sus características, no significa un riesgo para los seres humanos, por lo menos por lo que ha calculado la agencia espacial hasta el momento.

EL 22 de septiembre el asteroide debería pasar el punto de su órbita en que esté más cerca de la Tierra. Los astrónomos calculan que esto será a 0,01 unidades astronómicas, o sea que pasará más cerca que la distancia a la que estamos del Sol.

Específicamente estará a 1.498.085 kilómetros, lo que equivale un poco más de tres veces los kilómetros que nos separan de la Luna.

Originalmente se estimaba que el asteroide medía entre 130 a 300 metros de diámetro, pero las cifras se habrían actualizado. Se esperaba que fuera captado por el telescopio espacial NEOWISE de la NASA, pero no se registraron medidas.

Es por esto que se cree que el asteroide no sería más grande de 160 metros, un poco más alto que la Torre Entel. La otra opción para no ser captados que se trate de una roca ópticamente oscura.

Actualmente la magnitud del asteroide es de 17, con esta cifra, solo se podrá observar a través de exposición fotográfica.

