¿Bebiste mucho? Esta aplicación te permite saber qué tan ebrio estás

Uno de los efectos más claros del efecto del alcohol es que nos da valor para hacer cosas que en otras circunstancias no haríamos. Por eso no debes manejar si es que has consumido este tipo de bebidas, ya que tu capacidad de razonar y tus reflejos se verán afectados.

Hay una serie de pruebas populares que se usan como indicador de borrachera, hacer "el cuatro" con las piernas, tocarse la punta de la nariz con un dedo, decir un trabalenguas o caminar en línea recta son algunas de ellas.

Pero si quieres una respuesta más precisa, puedes descargar la aplicación de la Universidad de Pittsburgh.

La aplicación

El equipo desarrolló phyphox (disponible en Android y iOS), una aplicación que puedes descargar en tu celular y conocer qué tan ebrio estás. Es que a través de cálculos, se estima el estado de ebriedad por la forma en que se camina.

En la prueba de los investigadores, 22 participantes consumieron vodka. Con sus celulares en la zona lumbar, los científicos los hicieron caminar 10 pasos en línea recta y luego dar media vuelta para caminar lo mismo en dirección contraria.

Si bien los resultados fueron relativamente fidedignos, la gran falencia de la aplicación estaría en que cualquier persona sobria podría imitar el caminar errático como el de las personas embriagadas.

¿Cómo la puedo usar?

Si quieres utilizar la aplicación de los investigadores, solo debes descargar phyphox en tu celular. Luego debes iniciar una prueba de aceleración, con el teléfono en el bolsillo debes caminar 10 pasos hacia adelante y luego diez en la dirección contraria.

Para mejores resultados, repite la prueba al menos tres veces en una hora. Los resultados aparecerán en un plano cartesiano y las líneas que marcan tu movimiento se verán inestable, mientras más ebrio estés.

