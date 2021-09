¿Te duele el estómago? Esto es lo que deberías comer tras los excesos de Fiestas Patrias

Ya es el último día del fin de semana de celebraciones de Fiestas Patrias. A pesar de que "lo comido y lo bailado" no te lo quita nadie, puede que tu cuerpo esté resintiendo los días de excesos.

Es que entre mucha carne, mucha empanada y terremotos, durante el 18 de septiembre aumentan mucho las calorías consumidas en un día y no siempre pasa lo mismo con la actividad física.

Claramente, la principal recomendación, es la moderación. La doctora María José Escaffi, jefe del departamento de nutrición de clínica Las Condes, recomienda que "si se va a aumentar la ingesta, que sea un poquito".

Qué puedo hacer para "desintoxicarme"

Si ya comiste de todo y en muchas cantidades, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar el sistema digestivo.

Para partir, la experta en nutrición recomienda consumir "pescado, porque es antiinflamatorio, mucha agua y las verduras de hojas verdes. Hacer alguna forma de actividad física es fundamental para esos días".

También es importante preferir los alimentos altos en vitamina C "porque es un potente antioxidante y también ayuda en la digestión, para cuando está media lenteja la digestión. Ahí ayudan bastante las verduras de hoja verde, la naranja y otras frutas".

¿Qué es lo que no debo hacer?

La doctora Escaffi recomienda que no se haga un ayuno extremo, especialmente si es que no es un estilo de vida al que estés acostumbrado.

Es que muchas personas prefieren no comer después de pasar el fin de semana comiendo y consumiendo alcohol, pero esta medida extrema no sería la más eficiente para efectivamente mejorar.

"El cerebro no entiende nada. Imagínate pasar 3 mil calorías todos los días y al día siguiente pasa a comer cero... Si no ha hecho nunca ayuno no es el momento de hacerlo... le das señales que son muy equívocas, que al final hace más daño que beneficio", explicó la doctora.

La especialista recalcó que si habitualmente consumes alimentos con una fórmula de ayuno, puedes seguir con esta como siempre.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

