Turistas del SpaceX ya están en el espacio tras exitoso lanzamiento: pasarán tres días orbitando la Tierra

La empresa SpaceX lanzó con éxito y por primera vez una tripulación totalmente civil al espacio en una misión de tres días, llamada Inspiration4.

Con este hecho, que no contempla astronautas profesionales a bordo, la compañía de Elon Musk ingresó en la carrera del turismo espacial.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg