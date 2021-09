¿Qué es hipoacusia súbita? La condición que podría dejar sordo a un ex Garibaldi

Sergio Mayer atraviesa una complicada condición de salud, que incluso lo podría dejar sordo. Para evitar especulaciones, el ex integrante del grupo Garibaldi aclaró que no se trata de Covid-19, sino de una hipoacusia súbita.

Debido a esta afección médica, el mexicano perdió casi totalmente la audición del oído izquierdo y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Además, el productor padece una esofagitis aguda, dolor estomacal e insuficiencia renal aguda, detallan medios locales.

“Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”, dijo el ex Garibaldi a la periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula.

Esta es condición del ex Garibaldi

“No es coronavirus, es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque si no es irreversible y se pierde completamente”, explicó Mayer.

También conocida sordera brusca, es una pérdida rápida e inexplicable de la audición que ocurre instantáneamente o en el transcurso de unos días, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Esta se desarrolla cuando algo deja de funcionar en los órganos sensoriales de la parte interna del órgano y suele afectar a un solo oído. Entre los síntomas que se pueden presentar está la sensación de llenura en el aparato auditivo, timbre y zumbido o tinnitus.

¿Le afectó varios órganos?

“Es un virus que pega y ocasiona una enfermedad en el oído, la garganta, el estómago; me afectó incluso los riñones, estoy yendo a unas terapias (...) me están haciendo análisis todos los días”, aclara el también político.

Precisa que le realizaron una endoscopia y una limpieza, y que actualmente siente dolor en la garganta. Su cuadro clínico amerita una resonancia magnética para descartar que exista algún tumor ocasionado por el tema del oído.

De acuerdo a la otorrinolaringóloga Jaqueline Ramírez, la hipoacusia súbita representa un daño de la audición de 30 decibeles o más, que se presenta en ambos géneros, especialmente entre los 30 y 60 años de edad.

