SpaceX lanzará tripulación civil a la órbita terrestre: Revisa cuándo es el lanzamiento

La empresa SpaceX lanzará a cuatro personas al espacio el miércoles en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, y con la que la compañía de Elon Musk ingresa en la carrera del turismo espacial.

La misión "Inspiration4" cierra un verano boreal en el que los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos cruzaron la frontera espacial con las naves Virgin Galactic y Blue Origin, respectivamente, con unos días de diferencia en julio.

El vuelo de SpaceX fue arrendado por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de 38 años de edad de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payment. También es un piloto experimentado.

Se desconoce el precio que Isaacman pagó a SpaceX, pero está en el orden de decenas de millones de dólares.

La misión en sí tiene un alcance mucho más ambicioso que los pocos minutos de ingravidez por los que pagaron los clientes de Virgin Galactic y Blue Origin. La cápsula Crew Dragon de SpaceX volará más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS).

"El riesgo no es cero", dijo Isaacman en un episodio de un documental de Netflix sobre la misión. "Estás viajando en un cohete a 17.500 millas (28.000 kilómetros) por hora alrededor de la Tierra. En esa clase de entorno hay riesgos".

SpaceX ya ha llevado a no menos de diez astronautas a la ISS en nombre de la NASA, pero esta será la primera vez en la que viajarán astronautas no profesionales.

El despegue está programado a desde la plataforma de lanzamiento 39A del Kennedy Center de la NASA en Florida, de donde despegaron las misiones Apolo a la Luna.

En la cuenta oficial en Twitter, indicando que ya terminaron las pruebas, "apuntando el miércoles 15 de septiembre para el lanzamiento del primer vuelo espacial humano totalmente civil. La ventana de inicio de 5 horas se abre a las 8:02 pm EDT".

Static fire test of Falcon 9 complete – targeting Wednesday, September 15 for launch of Dragon’s first all-civilian human spaceflight. The 5-hour launch window opens at 8:02 p.m. EDT