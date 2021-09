No se las saques a la empanada: Estos son los beneficios de comer pasas

Dentro de los ingredientes que componen la empanada, uno de los más polémicos son las pasas. No es algo que les guste a todos, pero si nos enfocamos en sus beneficios, no es necesario sacárselas de la clásica preparación que se come en Fiestas Patrias.

Es que las pasas son uno de los frutos secos con mucha fibra y minerales como hierro, potasio, cobre, manganeso y vitamina B.

Debes tener en consideración que se trata de un alimento alto en azúcar, que además tiene un índice glucémico un poco más alto que otros alimentos, por lo que si esto es un tema en tu dieta, es necesario tenerlo en mente.

Si no logramos convencerte de mantenerla en las empanadas, podrías incluirlas en tu próximo picoteo.

Salud del corazón

Gracias a los nutrientes que contienen, las pasas en pequeñas porciones podrían ayudar al corazón. Esto por la cantidad de fibra que contienen, lo que permite regular el azúcar en la sangre, la presión e incluso podrían ayudar a disminuir el colesterol malo en la sangre.

Todos estos son marcadores que aumentan las probabilidades de que una persona sufra algún tipo de enfermedad cardiovascular.

Salud gastrointestinal

La cantidad de fibra soluble claramente será mejor utilizada por tu sistema digestivo. Esta es una de las responsables en permitir los problemas, como el estreñimiento.

Además, las pasas contienen ácido tartárico, una proteína que podría ayudar con la inflamación y tendría la capacidad de regular la microbiota del sistema digestivo.

Salud oral

Tus dientes y boca también podrían agradecer el consumo de pasas, ya que se han relacionado algunos de los fitonutrientes como el oleanólico y el linoleico podrían tener un efecto antibacteriano, especialmente impidiendo la acumulación de placa en los dientes.

Estos mismos nutrientes permitirían mantener un pH saludable en la cavidad oral, lo que podría prevenir caries.

