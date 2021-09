Así funcionaría la prueba de sangre capaz de detectar 50 tipos de cáncer: Está en etapa de prueba

El cáncer es la segunda causa de muerte en el continente, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, un anuncio podría cambiar el panorama, pues se inició la evaluación de una prueba de sangre capaz de detectarlo antes de la aparición de los síntomas.

Millones de pacientes de cáncer de mama, hígado, estómago, ovarios, tiroides, próstata y piel podrían verse beneficiados con este avance científico; pues la detección temprana es clave para resguardar la vida los diagnosticados.

Hay pruebas similares, pero no tan exactas, refiere la organización de salud MayoClinic. Existen exámenes sanguíneos oncológicos que no pueden confirmar la afección pero dan indicios al médico sobre lo que ocurre en el cuerpo del paciente.

La prueba de sangre es realizada por el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña (NHS, por sus siglas en inglés), y sería capaz detectar más de 50 tipos de cáncer, informó la agencia Reuters.

El análisis se centra en el ADN de los pacientes para identificar las células cancerosas y lograr un aumento en las tasas de supervivencia, pues estas lesiones en el pulmón, intestino, próstata y mama representan el 45% de las muertes por cáncer en esa nación.

Para tal fin, se reclutará a un grupo de 140 mil voluntarios de Reino Unido y se evaluará el desempeño. A la mitad de la muestra se les practicará la prueba Galleri.

La directora ejecutiva del NHS, Amanda Pritchard, afirma a través de un comunicado que la prueba de sangre, citado por el canal de televisión DW, que este examen podría marcar el comienzo de una revolución en la detección y tratamiento del cáncer en el mundo.

"El diagnóstico temprano puede salvar vidas y esta nueva y revolucionaria prueba puede detectar cánceres incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que brinda a las personas la mejor oportunidad posible de vencer la enfermedad", agrega el secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid.

GRAIL is pleased to partner with the @NHSEngland to investigate the implementation of @GalleriTest. The NHS-Galleri trial is a significant step toward bringing Galleri to patients in the UK, supporting the NHS’s goal of diagnosing cancers earlier. https://t.co/hlOokIGSLX