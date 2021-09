NASA confirma que el rover Perseverance obtuvo fragmento de roca de Marte

La NASA confirmó el lunes que su rover Perseverance logró tomar su primera muestra de roca en Marte.

"¡Lo logramos!", tuiteó la agencia espacial estadounidense junto con una fotografía de un núcleo de roca ligeramente más grueso que un lápiz dentro de un tubo de muestra.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ

Esta nueva muestra fue recolectada el 1 de septiembre, pero la NASA no estaba segura de que el rover había recogido con éxito su valiosa carga pues las fotografías iniciales se tomaron con poca luz y no eran claras.

Esta gran victoria fue celebrada por la agencia y el mundo científico, luego de que el intento que se hizo en agosto falló. Lo roca que se había decidido muestrear, no era capaz de sostener el taladro del vehículo.

Después de tomar una nueva foto para que el control de la misión pudiera verificar su contenido, Perseverance transfirió el tubo hacia el interior del rover para tomar medidas e imágenes adicionales, y luego selló herméticamente el contenedor.

"Este es un logro trascendental y estoy ansioso de ver los increíbles descubrimientos del Perseverance y de nuestro equipo", dijo en un comunicado el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de Ciencia, comparó el logro con las primeras muestras de roca tomadas de la Luna, que hoy aún son invaluables para los investigadores.

El sistema de muestreo y almacenamiento de Perseverance es el mecanismo más complejo que jamás se haya enviado al espacio, con más de 3.000 piezas.

El objetivo era una roca del tamaño de un maletín apodada "Rochette" proveniente de una cresta de 900 metros de largo y que es particularmente interesante para la geología pues contiene antiguas capas expuestas de lecho rocoso.

Perseverance utiliza un taladro y una broca hueca en el extremo de su brazo robótico de dos metros de largo para extraer muestras.

Tras perforar la roca, el rover hizo vibrar la broca y el tubo durante un segundo cinco veces, en un procedimiento destinado a limpiar el borde del tubo de material residual y deslizar la muestra adentro.

Perseverance aterrizó en el antiguo lecho de un lago llamado Cráter Jezero en febrero, en el marco de una misión para buscar signos de vida microbiana antigua por medio de un conjunto de sofisticados instrumentos montados en su torreta.

As @NASAPersevere prepares to obtain its first core sample in Jezero Crater, @MarsCuriosity continues its exploration of Gale Crater. Follow along at https://t.co/bhdRgkNKYK and get to know the rover in 3D at: https://t.co/l7pN2aCQ1L pic.twitter.com/ltRElZoVdA