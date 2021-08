Esta es la enfermedad que enfrenta Alberto Abarza, el nadador chileno que ganó medalla de oro en Tokio 2020

Alberto Abarza, el nadador paralímpico, se convirtió en el primer chileno en obtener una medalla de oro olímpica durante Tokio 2020. El deportista arrasó en la categoría de 100 metros espalda en la categoría S2.

Hasta los últimos 50 metros, el chileno disputó el primero lugar con el brasileño Gabriel Dos Santos, pero finalmente logró adjudicarse la victoria.

Class ❤️



Chile's Alberto Abarza beat Brazil's Gabriel Geraldo dos Santos Araujo to gold, then immediately consoled him 👏#Tokyo2020 #C4Paralympics pic.twitter.com/ghdAY3gn13