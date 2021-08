No comas tantas: Estas son las frutas menos saludables

Si hay un grupo alimenticio asociado con la vida saludable y el bien comer son las frutas. Es que son deliciosas, dulces, naturales y cargadas de nutrientes necesarios para nuestros organismos.

Pero la verdad es que no todas las frutas son iguales, no tienen las mismas calorías, ni aportan los mismos nutrientes. No significa que las tengas que eliminar por completo, solo ser más consciente de las porciones que te sirves.

Altas en azúcar

En la cocina vegana los dátiles son utilizados como un remplazo para el manjar, caramelo o azúcar en ciertas preparaciones, es que esta pequeña fruta está cargada tanto de azúcar, carbohidratos, como nutrientes y antioxidantes.

El lichi es una planta proveniente del sur de China, que en Chile es difícil de conseguir fresco, pero sus derivados. Pero quizás sea mejor así, porque es de las frutas frescas con más azúcar, de hecho en una taza de lichi hay 29 gramos de azúcar.

Los mangos son de las frutas favoritas de muchos, y pueden hacer muy bien, ya que son de las frutas que más vitamina C contiene. Pero en una taza de mango hay 22,5 gramos de azúcar.

Altas en calorías

Si bien no son calorías vacías, por los nutrientes de las frutas, si estás en una dieta restrictiva deberías conocer bien qué es lo que te ofrece cada una.

La palta es una fruta alta en calorías. Además de grasas saludables, potasio, vitaminas B y fibra, la palta tiene cerca de 240 calorías solo en una taza.

Todo sobre Alimentación saludable