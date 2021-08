Roca encontrada en la Tierra podría resolver el misterio sobre el agua en Marte

La estudiante de doctorado de la Universidad de Pennsylvania, Si Athena Chen, no tenía ningún interés en investigar Marte, pero su trabajo podría otorgar una potencial respuesta para uno de los mayores misterios: ¿Hubo o hay agua en el planeta rojo?

La doctora estaba investigando las hematitas, uno de los minerales más abundantes en la superficie de la Tierra y que puede ser encontrado en rocas sedimentarias con alto contenido en hierro lo que les da un vibrante color rojo, muy similar a la superficie del planeta vecino.

Al interior de estas rocas, encontró un compuesto pobre en hierro, que había sido descubierto en pleno siglo XIX, pero descartado por la comunidad científica y el que tendría el secreto para el agua.

En el siglo XIX, dos científicos descubrieron un compuesto pobre en hierro, capaz de contener agua. Gracias a que las muestras de este trabajo habían sido guardadas, y la tecnología de hoy, permite reconocer que tenían razón.

Luego de analizar las muestras con rayos x, la profesora descubrió que los minerales no tienen átomos de hierro, si no que moléculas de una combinación de hidrógeno y oxígenos, que se pueden interpretar como presencia de agua en el mineral.

Ya en el 2004, cuando el rover Opportunity recorría la superficie de Marte, descubrieron formaciones minerales, a las que llamaron 'blueberries' o arándanos, por su forma. Si bien el equipo espacial pudo determinar que se trata de compuestos de hematita, no logró descifrar si estos contenían agua o no.

