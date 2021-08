Siguen instrucciones: Estas son las 15 razas de perros más inteligentes del mundo

La inteligencia de los canes no se mide igual que las de las personas. Se entiende que está dividida en tipos, principalmente en adaptativa y la instintiva.

La primera es la capacidad de aprender cosas nuevas y como puede canalizar su conocimiento para resolver problemas. La segunda entiende que existen características hereditarias asociadas a la genética y a los roles que cumplían en el pasado. Con esas dos definiciones es que se ha seleccionado a las razas consideradas las más inteligentes.

Si tu perro no figura en la lista, no significa que sea menos hábil, ya que sus fortalezas están en otro lado. Así como también que una raza en la lista no es sinónimo de brillantez, ya que las razas se han ido mezclando, cambiando las características de los perros.

Pastor belga groenedael

Es el segundo más popular de los pastores belgas que existen. Son bellos canes de pelo largo y negro. Son animales corpulentos, fuertes y resistentes.

Conocidos por lo inteligentes que son, por lo que son excelentes para seguir órdenes básicas. Por eso es necesario estimular tanto su cerebro, como su cuerpo con juegos y actividad física.

Pastor belga tervueren

El último lugar de la lista se lo lleva esta variante de los pastores. Son perros de pelo largo y que antes eran utilizados para el trabajo, por lo que son grandes, musculosos, ágiles y activos.

Son excelentes perros guardianes con un gran instinto de protección. Son muy inteligentes y buenos para seguir instrucciones.

Springer Spaniel inglés

Aun que tengan orejas similares, no hay que confundirlos con sus antepasados, los cocker spaniel inglés. Son perros de tamaño medio, pero robustos, con ojos muy grandes y expresivos.

Este es otro perro de pastoreo, reconocido por sus capacidades de observación aprendizaje y capacidad de adaptación. Además, son excelentes compañeros para las familias porque son sociables, alegres y dóciles.

Schnauzer miniatura

Estos perros caen en la categoría de los pequeños dentro de los medianos. Son fáciles de reconocer porque parecen canes barbudos.

Son fáciles de entrenar si es que las tratas de forma gentil. Además, se trata de canes intrépidos, perseverantes, además de muy activos curiosos y leales.

Corgi galés de Pembroke

Conocidos por ser los regalones de la reina Isabel II, los corgi galeses son una raza larga de patas cortas y orejas grandes. Son sorprendentemente fuertes, considerando su tamaño y su cola corta (de nacimiento) es lo que los diferencia de otras variedades de corgi.

Esta es una raza reservada, que no es muy amigable con los extraños y puede llegar a ser agresiva con otros animales, lo que los hace excelentes guardianes. Pero también son activos y muy inteligentes, requieren de mucha estimulación mental.

Pastor ganadero australiano

Estos canes son considerados una raza desde principios del siglo XX, son perros de cabeza robusta, pero proporcionada con su cuerpo. Son muy fuertes, musculosos y ágiles, por lo que necesitan de mucho espacio para correar a sus anchas.

Los pastores, o boyeros australianos son perros con mucha energía. De gran inteligencia y con habilidades para el aprendizaje.

Rottweiler

Por mucho tiempo fueron temidos por su apariencia física. Son perros poderosos, muy enérgicos y que requieren de paseos diarios. Son fieles compañeros, buenos con los niños y muy inteligentes.

Papillon

Conocido como el spaniel enano o el perro mariposa, estos son uno de los perros más elegantes del mundo. Son animales pequeños que no miden más de 23 centímetros de altura y no pesan más de 5 kilos.

Son mascotas sociables y excelentes vigilantes. Con la educación adecuada son perros muy inteligentes y capaces de responder a cualquier orden que reciban.

Labrador retriever

Una de las razas más populares del mundo, son perros medianos o grandes. Su pelaje varía entre negro, café y amarillo, muy parecido al de los golden.

Son increíblemente sociables. Les gusta jugar y requieren mucho tiempo para hacer ejercicio. Además, son leales e inteligentes.

Pastor de Shetland

Se parecen mucho a los collie de pelo largo, pero en una versión más pequeña. Estos perros también vienen en muchas combinaciones de colores, como negro y blanco, negro y fuego, azul mirlo o tricolor.

Son perros tímidos con personas desconocidas y tiene un fuerte instinto protector, por lo que debes cuidar su educación para evitar futuros conflictos.

Por lo demás, son perros muy leales, inteligentes y cariñosos con los suyos. Es súper importante relacionarlos con otros cachorros cuando son pequeños, porque en el futuro puede que no sepan bien cómo comportarse.

Dóberman pinscher

Estos son perros elegantes muy inteligentes y sensibles. Fueron muy populares como guardianes.

Son dulces, afectuosos y sensibles, pero también son muy dependientes de su familia, así que no se recomienda tenerlos si es que estarán solos. Es de los más inteligentes, son fáciles de entrenar porque aprenden fácil y rápido.

Golden retriever

Son provenientes de Escocia y es una de las razas más populares del mundo. Tienen un temperamento estable y gentil, pero tardan en madurar así que se comportan como cachorros hasta que son muy mayores.

Tienen instintos muy predominantes en la caza, con los juegos de perseguir y atrapar objetos. Además, son nadadores innatos.

Pastor alemán

Sus orígenes son asociados al pastoreo, pero al ser una raza tan inteligente ya superaron esa clasificación y cumple todo tipo de funciones.

Este no es un perro agresivo, es equilibrado, seguro y confiable. Su inteligencia le permite ser un can fácil de entrenar y tiene la capacidad de adaptarse a cualquier técnica de entrenamiento.

Poodle o caniche

Esta raza es la excepción de la lista, ya que no pertenece a un grupo ni siquiera similar a los pastores o perros usados para el trabajo. Es de origen francés, criada y utilizada exclusivamente como mascota de compañía.

Son perros inteligentes, fieles, alegres y juguetones. Aprenden muy rápido y tienen muchas habilidades físicas.

Border collie

Es el perro más inteligente del mundo, ya que tiene una amplia capacidad de aprendizaje en distintos ámbitos. Son perros muy activos, por lo que si no le das el tiempo y dedicación que requieren se pueden convertir en una mascota muy destructiva.

Todo sobre Mascotas