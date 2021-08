¿A qué hora debes pasear a tu perro? Esta es la forma correcta de salir con tu mascota

El ejercicio es fundamental para los perros, así que no importa si vives en una casa o un departamento, debes incluir los paseos en tu rutina y en la de tu mascota.

No es necesario que pienses en caminatas de 5 horas cada día, la verdad es que la duración dependerá del tamaño, personalidad y energía de tu can. Pero si son más flojos, no los consientas tantos o podrías terminar con un perro obeso y enfermo.

Para las personas que han tenido animales por más tiempo, salir a pasear puede ser un momento de relajo, pero si eres un padre o madre primerizo, antes de salir debes tener algunas consideraciones.

El equipo

Se requieren de ciertos elementos, como una correa y un arnés. Muchas personas prefieren utilizar collares normales o de ahorcamiento, pero la entrenadora de perros, Kate Perry comentó al sitio popsci.com que no los recomienda.

Es que hay muchas razones por las que tu perro podría salir corriendo provocando que se ahorque. Además, los arneses, si es que atas la correa a la parte frontal, a la altura del pecho del perro, te ayudará entrenarlo para que no de tirones, según explicó Anna Mynchenberg, máster en ciencias de la vida humana y canina de la Universidad de Bergin de estudios caninos.

Además, debes pensar en la correa. Este implemento te dará más control, por lo que debes buscar una con buen agarre. Perry dice que la correa ideal mide 182 centímetros y que puedes hacer nudos en diferentes distancias para que la tomes de ellos.

La ruta

Al momento de elegir por dónde pasearán, debes tener un poco de planeación. Si es que no puedes salir por mucho tiempo, hacer más de una al día, o si tu perro está más cansado, acortarla. Pero la idea es que mantengas cierta constancia en cuanto a su duración.

Considera si es que habrá mucha gente, muchos perros y no sigas la misma ruta. "Los perros encuentran algo que oler aunque sea en el mismo camino de siempre, pero realizar una ruta diferente le dará otro nivel de emoción", explicó Mynchenberg.

La hora

Las horas ideales, por las condiciones externas son en la mañana y la tarde, la idea es no exponer a los perros a las altas temperaturas, porque el cemento caliente puede dañar sus almohadillas.

Perry y Mynchenberg dicen que si tú no puedes caminar con los pies descalzos sobre una superficie, porque te haces daño en los pies, entonces tu perro tampoco.

Considera un tiempo de relajación, como para "bajar las revoluciones" antes de volver a la casa con tu can. Así puedes volver tu más tranquilo a tu rutina diaria.

