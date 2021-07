Naproxeno: Estos son los riesgos que conlleva consumir el medicamento sin supervisión

Para las personas que sufren de jaquecas, nombre de este medicamento puede que no suene tan extraño. Este antiinflamatorio sin esteroides es ampliamente recetados para las personas con síntomas leves o moderados de jaqueca o migrañas agudas.

Yo tengo migraña cronica, me dieron Eletriptan y descubrí que soy alérgica 🤦‍♀️ ahora cada vez que tengo crisis el Naproxeno me alivia un poco, pero el Ketorolaco es mi favorito.

También sin utilizadas en pacientes con artritis, osteoporosis, artritis reumatoide, algunas alteraciones músculo esqueléticas, episodios agudos de gota y dolor durante la menstruación (dismenorrea) o de muelas.

Por su rápida absorción es ampliamente utilizado como antiinflamatorio y analgésico, ya que es capaz de inhibir la biosíntesis de algunos receptores de dolor.

La recomendación es siempre consumir este tipo de medicamentos con receta médica, ya que tiene varias contraindicaciones. Primero, existe la posibilidad que una persona sea alérgica a los ingredientes que componen el Naproxeno.

Además, al ser un antiinflamatorio sin esteroides podría aumentar las probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o de un accidente cerebrovascular.

También podrían provocar úlceras, hemorragia y perforaciones en el estómago o el intestino. Es por eso que la cantidad y la diversificación de la dosis debe estar previamente indicada por un médico.

Según el Vademecum, este medicamento está contraindicado para personas que estén en periodo de lactancia y el embarazo. Tampoco se recomienda para personas con insuficiencia hepática o renal.

Naproxeno. Averigüen bien sobre sus efectos secundarios. A mí, una de las hipótesis después de montón de exámenes, es que el Naproxeno o el Ibuprofeno me provocó la insuficiencia renal crónica que hoy me tiene esperando un transplante. No se lo deseo a nadie.



